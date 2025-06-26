Главе Еврокомиссии грозит вотум недоверия из-за закупок вакцин от коронавируса

Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 свыше 35 миллиардов евро во время пандемии.

Об этом сообщает Financial Times.

Ультраправые депутаты Европарламента говорят, что заручились достаточной поддержкой своего предложения об отставке всего состава Еврокомиссии. Ранее суд ЕС вынес решение против фон дер Ляен, постановив, что она нарушила правила прозрачности, когда отказалась предоставить личную переписку с гендиректором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой о поставках вакцин в 2021 году.

Иск подала американская газета The New York Times. Издание утверждало, что Урсула фон дер Ляен необоснованно отказала в публикации SMS-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза. Суд отверг аргумент Еврокомиссии о том, что сообщение «невозможно найти».

Румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа заявил, что внесет предложение о вотуме недоверия фон дер Ляен после того, как соберет более 72 необходимых подписей.

Для отстранения главы Еврокомиссии понадобится более двух третей голосов евродепутатов, присутствовавших на заседании. В Европарламенте сейчас 720 парламентариев, причем 401 из них год назад проголосовали за Урсулу фон дер Ляен на выборах главы Еврокомиссии. Однако, отмечает FT, часть депутатов уже отвернулась от нее из-за разных разногласий.

Хотя Урсула фон дер Ляен, вероятнее всего, получит вотум доверия, это может заставить ее идти на большие компромиссы как с левыми, так и с правыми в Европарламенте, чтобы сохранить поддержку.