Лидер Палестинской администрации призвал ХАМАС разоружиться и отказаться от контроля над сектором Газы

Премьер-министр Палестинской администрации Мохаммад Мустафа заявил, что ХАМАС должен сложить оружие и передать контроль над сектором Газы .

Об этом сообщает CNN.

«ХАМАС должен отказаться от контроля над сектором и передать свое оружие Палестинской администрации», — заявил Мустафа во время выступления на конференции ООН, посвященной решению о создании двух государств.

Он также отметил, что «Государство Палестина является единственным владельцем права на управление всей полосой Газы», и призвал Израиль полностью вывести свои войска из анклава.

Лидер Палестинской администрации также подчеркнул, что его правительство осуждает любые формы насилия и терроризма, включая атаки на гражданское население.

20 июля армия Израиля объявила о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают. В их заявлении было сказано, что сейчас журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».

25 июля телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя организации World Central Kitchen сообщил, что Израиль разрешил иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты сокращают участие в переговорах по прекращению огня в Газе между Израилем и ХАМАС и отзывают свою переговорную группу из Катара для консультаций.