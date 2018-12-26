Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
Андрей Смирнов
Смешной думает стать президентом
Илья Кенигштейн
Особенные люди
Виктор Пинзеник
Хороводы обменного курса

Палестина планирует подать заявку на полное членство в ООН

Сегодня, 19:21
4
Цей матеріал також доступний українською

У Палестины сейчас статус наблюдателя при ООН

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что его страна подаст заявку на получение полноправного членства в ООН в январе 2019 года, сообщает PressTV.

Палестинцам нужна поддержка минимум девяти из 15 государств-членов Совбеза ООН для утверждения полного членства в организации.

Напомним, что о намерении обратиться в Совбез ООН для получения полноправного членства Аббас уже заявлял год назад, в декабре 2017 года на итоговой пресс-конференции саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя при ООН. 
 

 

Теги:   Президент Палестина ООН

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Футбол

Сегодня, 19:18

Непобежденный американский боксер рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе
Компании/Рынки

Сегодня, 19:07

Китай отменил многолетний запрет на импорт украинской птицы
События

Сегодня, 18:58

Слишком долго отсутствовал. Кернес уволил подозреваемого в госизмене харьковского чиновника

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
11178
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
9770
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
6113
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
35034
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16171
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15691
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
35034
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29145
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25222

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться