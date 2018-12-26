Палестина планирует подать заявку на полное членство в ООН Сегодня, 19:21 4 Цей матеріал також доступний українською У Палестины сейчас статус наблюдателя при ООН

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что его страна подаст заявку на получение полноправного членства в ООН в январе 2019 года, сообщает PressTV.

Палестинцам нужна поддержка минимум девяти из 15 государств-членов Совбеза ООН для утверждения полного членства в организации.

Напомним, что о намерении обратиться в Совбез ООН для получения полноправного членства Аббас уже заявлял год назад, в декабре 2017 года на итоговой пресс-конференции саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя при ООН.

