Самые ожесточенные боевые действия за 20 лет: Палестина прекращает контакты и координацию безопасности с Израилем 4 июля, 10:14 Израильская операция в городе Дженин (Фото:REUTERS/Мохамад Торокман)

Президент Палестины Махмуд Аббас в понедельник, 3 июля, приостановил контакты и координацию безопасности с Израилем после массированных ударов по городу Дженин на Западном берегу Иордана, сообщает Reuters.

Решение было принято после того, как Аббас провел встречу с другими лидерами Палестинской автономии.

Аббас уже несколько раз приостанавливал сотрудничество с Израилем во время предыдущих его атак.

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Старший помощник премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль «близок к завершению операции» в палестинском городе Дженин.

Израиль утверждает, что операция, проведенная в лагере беженцев в Дженине под кодовым названием Дом и сад имеет целью искоренить поддерживаемые Ираном палестинские вооруженные группировки, которые стоят за недавним всплеском вооруженных атак, и инициативами по производству ракет.

В ходе самых ожесточенных за более чем два десятилетия боевых действиях на Западном берегу реки Иордан количество погибших возросло до десяти, около сотни человек ранены, 20 из них в критическом состоянии, тысячи людей покинули город.

Фракция Исламский джихад заявила, что четверо погибших были ее бойцами. ХАМАС, другая исламистская фракция, претендовала на пятую часть. Пока не было понятно, были ли другие пятеро погибших — мужчины в возрасте от 17 до 23 лет — участниками боевых действий или гражданскими.

Начатый утром в понедельник рейд вызвал беспокойство США и ООН относительно гуманитарной ситуации.

В понедельник, 3 июля, Израиль начал масштабные воздушные и наземные атаки на густонаселенный палестинский лагерь беженцев в провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан, заявив, что наносит удары по «оперативным командным центрам боевиков».

Израильские официальные лица назвали это началом «крупных антитеррористических мероприятий», по их словам, лагерь Джанин контролируется силами безопасности палестинских властей и на самом деле является центром деятельности ХАМАС, Исламского джихада и других вооруженных группировок.

В то же время WP напоминает, что Израиль впервые с начала 2000-х годов применил военную силу на Западном берегу Иордана.