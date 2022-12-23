Палата представителей США приняла законопроект о госфинансировании с $45 млрд помощи Украине и союзникам

23 декабря, 21:13
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Флаг Украины, переданный президентом Владимиром Зеленским, в Конгрессе США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Флаг Украины, переданный президентом Владимиром Зеленским, в Конгрессе США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 23 декабря, приняла объемный законопроект о госфинансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов, который включает помощь Украине и союзникам по НАТО. Об этом сообщает AP.

Законопроект поддержали 225 законодателей, 201 голосовал против. Накануне его принял Сенат, теперь документы передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1606367446398533653

Проект бюджета предусматривает 772,5 млрд долларов на национальные программы, не связанные с обороной, и 858 млрд долларов на финансирование обороны. Он включает около 45 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и союзникам по НАТО (больше, чем просил Байден), а также около 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия.

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Лидер республиканцев в Палате Кевин Маккарти критиковал законопроект за, по его мнению, слишком большие расходы и отсутствие мер для борьбы с нелегальной миграцией и потоком фентанила через границу США с Мексикой. Он также утверждал, что в следующем Конгрессе республиканцы не дадут Украине «карт-бланш».

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Как пишет AP, в следующем году республиканцы получат большинство в Палате, и Маккарти проводит кампанию, планируя стать следующим спикером вместо Нэнси Пелоси.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

22 декабря Сенат США поддержал использование арестованных активов российских олигархов для помощи Украине.

https://www.youtube.com/embed/jFD_wY1CKsU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Конгресс США Военная помощь Украина-США Палата представителей Поддержка Украины Война России против Украины

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