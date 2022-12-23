Палата представителей США приняла законопроект о госфинансировании с $45 млрд помощи Украине и союзникам 23 декабря, 21:13 Флаг Украины, переданный президентом Владимиром Зеленским, в Конгрессе США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 23 декабря, приняла объемный законопроект о госфинансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов, который включает помощь Украине и союзникам по НАТО. Об этом сообщает AP.

Законопроект поддержали 225 законодателей, 201 голосовал против. Накануне его принял Сенат, теперь документы передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Проект бюджета предусматривает 772,5 млрд долларов на национальные программы, не связанные с обороной, и 858 млрд долларов на финансирование обороны. Он включает около 45 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и союзникам по НАТО (больше, чем просил Байден), а также около 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия.

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Лидер республиканцев в Палате Кевин Маккарти критиковал законопроект за, по его мнению, слишком большие расходы и отсутствие мер для борьбы с нелегальной миграцией и потоком фентанила через границу США с Мексикой. Он также утверждал, что в следующем Конгрессе республиканцы не дадут Украине «карт-бланш».

Как пишет AP, в следующем году республиканцы получат большинство в Палате, и Маккарти проводит кампанию, планируя стать следующим спикером вместо Нэнси Пелоси.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

22 декабря Сенат США поддержал использование арестованных активов российских олигархов для помощи Украине.