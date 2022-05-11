Палата представителей США одобрила помощь Украине более чем на $40 млрд

11 мая, 06:29
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Байден призвал Конгресс действовать быстро (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Байден призвал Конгресс действовать быстро (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57.

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Об этом пишет Reuters.

Указывается, что каждый голос «против» был от республиканцев.

Теперь законопроект направят в Сенат.

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«Этот законопроект защитит демократию, ограничит российскую агрессию и укрепит нашу собственную национальную безопасность, но, главное, поддержит Украину», — заявила представитель Демократической партии Роза ДеЛауро, возглавляющая комитет по ассигнованиям Палаты представителей, призывая поддержать пакет расходов.

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Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как существующая оборонная помощь для Украины закончится в мае.

Некоторые республиканцы выступили против законопроекта, критикуя демократов за то, что они слишком быстры, чтобы отправить слишком много долларов налогоплательщиков США за границу.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

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Кроме того, закон позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов в Президентском органе изъятия, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.

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Он также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Конгресс США Военная помощь Война России против Украины

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