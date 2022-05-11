Палата представителей США одобрила помощь Украине более чем на $40 млрд 11 мая, 06:29 Цей матеріал також доступний українською Байден призвал Конгресс действовать быстро (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом пишет Reuters.



Указывается, что каждый голос «против» был от республиканцев.

Теперь законопроект направят в Сенат.

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«Этот законопроект защитит демократию, ограничит российскую агрессию и укрепит нашу собственную национальную безопасность, но, главное, поддержит Украину», — заявила представитель Демократической партии Роза ДеЛауро, возглавляющая комитет по ассигнованиям Палаты представителей, призывая поддержать пакет расходов.

Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как существующая оборонная помощь для Украины закончится в мае.

Некоторые республиканцы выступили против законопроекта, критикуя демократов за то, что они слишком быстры, чтобы отправить слишком много долларов налогоплательщиков США за границу.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

Кроме того, закон позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов в Президентском органе изъятия, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.

Он также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.

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