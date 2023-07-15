300 млн долларов для Украины. Палата представителей согласовала законопроект об оборонном бюджете США на 2024 год 15 июля, 12:01 США (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В пятницу, 14 июля, Палата Представителей Конгресса США проголосовала за проект оборонного бюджета страны на 2024 год. На продолжение содействия безопасности Украины в 2024-м году заложено 300 миллионов долларов.

Голос Америки сообщает, что такая сумма указана как в проекте Палаты Представителей, так и в соответствующем проекте Сената.

Сумма, выделенная Украине равноценна сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но в то же время на 500 млн долл меньше, чем было согласовано в прошлом году — тогда Украине выделили 800 млн долл.

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Голос Америки отмечает, что пять поправок, которые требовали сократить или вообще прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать 300 млн долл для Украины из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, который требовал отменить всю помощь Украине в сфере безопасности.

Также в разделе 1224 содержится призыв продлить действие закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022-м, как минимум еще на один год, до конца 2024. В проекте оборонного бюджета Сената также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продолжена как минимум до 2027 года.

В документе также говорится, что подразделения Минобороны США должны изучать и перенимать опыт войны в Украине.

Издание отмечает, что по процедуре, Минобороны США прописывает план необходимых расходов и потребностей в сфере обороны на каждый следующий год.

После этого Палата Представителей и Сенат создают собственные законопроекты оборонного бюджета, которые после рассмотрения комитетов выносят на финальное голосование в зале заседаний. Сначала голосует Палата Представителей, а затем Сенат. Впоследствии окончательная версия согласовывается и передается на подпись президенту.

Следовательно, в проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более 886 млрд долл, а в проекте Палаты Представителей 874 млрд долл.

В прошлом году сумма составляла 858 млрд долл.