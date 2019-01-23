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Палата представителей Конгресса поддержала членство США в НАТО

23 января, 06:01
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ЕРА

Конгресс поддержал Альянс

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, в котором говорится о поддержке членства США в НАТО.

ЗА законопроект, который не поддерживает любые усилия, направленные на выход США из блока, проголосовали 357 конгрессменов, передает Интерфакс-Украина.

"Этот законопроект четко отражает, что Конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и предотвратит все близорукие попытки подрыва НАТО и одностороннего выхода из альянса", - заявил лидер большинства в палате представителей Стэни Хойер.

Напомним, что газета  The New York Times сообщила, что Дональд Трамп может снова рассмотреть вопрос выхода своей страны из НАТО, поскольку его не устраивает темп наращивания военных расходов остальными членами Североатлантического альянса.

Трамп неоднократно призвал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.

2% ВВП - зафиксированный в документах НАТО уровень расходов на оборону, однако большинство стран его не выполняют.

Вклад США в бюджет НАТО в 2017 году составлял около 3,57% от ВВП страны.

Теги:   США Конгресс США НАТО

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