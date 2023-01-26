«Не хочет за российским кораблем». Зачем Лукашенко придумал «пакт о ненападении» — белорусский оппозиционер 26 января, 13:54 Белорусский диктатор Александр Лукашенко приехал к российским военным, которые тренируются в его стране перед отправкой на войну против Украины, 6 января (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Radio NV объяснил, зачем белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал «пакт о ненападении», который ему якобы предлагала Украина.

«Ему бы очень хотелось выйти из этой ситуации сухим, он не хочет тонуть вслед за российским кораблем. Поэтому он попытается как-то придумать для себя очередные пути для ухода от ответственности. Пакт о ненападении — это такая попытка продать белорусскому народу, а в первую очередь — украинскому, мол, Лукашенко не соагрессор, не враг, не преступник, а он такой миротворец», — сказал Вячорка Radio NV.

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Белорусский оппозиционер констатировал, что никакого подобного пакта с Лукашенко быть не может, пока он разрешает размещать и тренировать на территории Беларуси российские войска, чтобы потом бомбить украинские города и села.

Также он отметил, что никакого пакта с Лукашенко нельзя заключить еще и потому, что в 2020 году он проиграл президентские выборы, «удерживает власть уголовным образом с нарушением белорусской конституции и международных норм» и не является легитимным президентом.

24 января Лукашенко заявил, что украинские власти якобы предлагали ему заключить «пакт о ненападении».

Об этом он сказал во вторник, 24 января, своим пропагандистским ресурсам, обвиняя Киев в якобы подготовке «боевиков» для свержения его режима.

По словам Лукашенко, к этом якобы причастны также Польша и Литва, которые создают ему «проблемы» и по периметру границы.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что Украина что-либо предлагала белорусскому диктатору.