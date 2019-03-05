Пакистан показал видео с индийской подлодкой, перехваченной возле его территориальных вод Вчера, 16:07 576 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ВМФ Пакистана/Facebook В Пакистане заявили, что не стали ее уничтожать "в интересах мира" Скриншот с видео ВМФ Пакистана/Facebook

Военно-морской флот Пакистана обнародовал видео с индийской подводной лодкой, перехваченной рядом с территориальными водами страны.

Соответствующие кадры были опубликованы на его странице в Facebook.

При этом в ВМФ Пакистана отметили, что могли уничтожить индийскую субмарину, однако не стали этого делать "в интересах мира".

Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта в Кашмире пакистанские военные зафиксировали возле своих территориальных вод индийскую подлодку.

Напомним, напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 индийских силовиков.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве возле Линии контроля.

В свою очередь индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16.

В результате этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в приграничных областях для транзита международных рейсов.