Пакистан показал видео с индийской подлодкой, перехваченной возле его территориальных вод
Военно-морской
флот Пакистана обнародовал видео с индийской подводной лодкой, перехваченной рядом
с территориальными водами страны.
Соответствующие кадры были опубликованы на его странице в Facebook.
При этом в ВМФ Пакистана отметили, что могли уничтожить индийскую субмарину, однако не стали этого делать "в интересах мира".
Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта в Кашмире пакистанские военные зафиксировали возле своих территориальных вод индийскую подлодку.
Напомним, напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 индийских силовиков.
После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве возле Линии контроля.
В свою очередь индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16.
В результате этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в приграничных областях для транзита международных рейсов.