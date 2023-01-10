Пакистан планирует в январе передать Украине боеприпасы — СМИ 10 января, 22:49 Украинские военные стреляют в сторону российских позиций (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Пакистан в январе может отправить более ста контейнеров с боеприпасами для Украины через Польшу, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьска в Польше во второй половине января.

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Отмечается, что судно под названием BBC Vesuvius будет перевозить снаряды калибра 155 мм, заряды для реактивных снарядов M4A2, запалы M82 и подрывники PDM.

В обмен Пакистан может получить украинскую помощь в модернизации своих вертолетов Ми-17, как утверждают источники издания.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что в ходе развязанной Россией войны боеприпасы расходуются со скоростью, как во время Второй мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.