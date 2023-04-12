Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с военным снаряжением — СМИ 12 апреля, 17:08 Флаг Пакистана (Фото:Pixabay)

Пакистан отправит в Украину в апреле 230 военных контейнеров с военным снаряжением. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на ознакомленный с этим вопросом источник.



По данным издания, контейнеры отправят из порта Карачи на двух судах MV Bokram и MV Kherson. Собеседники ET утверждают, что для переправки оружия из Пакистана в Украину все чаще используют флаги США и Европы.

Видео дня

«Порты Польши и Германии являются основными воротами для передачи оружия из Пакистана, включая танки и ракеты», — пишет издание.

В феврале The Economic Times сообщало, что Исламабад передал Киеву через Германию более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО Град.

Ранее в ЕС подписали соглашение о совместной закупке миллиона боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По состоянию на 24 марта к инициативе присоединились 20 стран.

