Пакистан передал Украине более 10 тысяч единиц снарядов для Града 13 февраля, 02:14 Флаг Пакистана (Фото:Pixabay)

Пакистан оказал Украине военную помощь. Страна отправила через Германию реактивные снаряды для РСЗО Град.

Об этом сообщает The Economic Times.



По словам неназванных источников, ракетные боеприпасы для установок Град в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.

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10 января это издание сообщало, что Пакистан отправляет по морю через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в том числе снаряды калибра 155 мм. Пакистан же рассчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что во время развязанной Россией войны боеприпасы тратятся со скоростью, как во времена Второй мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического союза нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.