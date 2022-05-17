Закон о помощи Украине в 40 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате США

17 мая, 07:00
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За закон проголосовал 81 сенатор, 11 — против (Фото:Jackelberry / Pixabay)

За закон проголосовал 81 сенатор, 11 — против (Фото:Jackelberry / Pixabay)

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

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Как сообщает Bloomberg, по итогам процедурного голосования за принятие законопроекта проголосовал 81 сенатор, против — 11.

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Предполагается, что закон будет принят 18 мая, если все законодатели согласятся отказаться от дебатов. Это позволит отправить его на подпись президенту Джо Байдену, если в него не будут внесены изменения.

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12 мая сенатор из штата Кентукки Рэндал Пол единолично заблокировал принятие закона, внеся проект поправки с предложением создать должность отдельного инспектора, проверяющего выделение средств в рамках этого пакета. Поэтому рассмотрение документа отложили почти на неделю.

Представитель Пентагона Джон Кирби впоследствии заявил, что если законопроект не будет принят до 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине.

Выделенные ранее средства должны закончится именно к этой дате.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Помощь Российская агрессия Конгресс США Военная помощь Сенат США Война России против Украины

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