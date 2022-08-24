Системы NASAMS, дроны и Vampire. В Пентагоне сообщили, что включает крупнейший пакет помощи от США
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Новый пакет помощи США стоимостью почти три миллиарда долларов включает шесть систем NASAMS, дроны RQ-20 Puma и системы Vampire.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
В новый пакет будет включено:
- шесть систем NASAMS;
- 245 тысяч снарядов для артиллерии;
- 65 тысяч снарядов для минометов;
- беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
- беспилотные авиационные системы VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- финансирование обучения.
«На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины», — подчеркнули в Пентагоне.
Всего с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 13,5 миллиарда долларов.
Ранее президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов и поздравил украинцев с Днем Независимости.
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