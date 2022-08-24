Системы NASAMS, дроны и Vampire. В Пентагоне сообщили, что включает крупнейший пакет помощи от США

24 августа, 20:17
Поделиться:
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Новый пакет помощи США стоимостью почти три миллиарда долларов включает шесть систем NASAMS, дроны RQ-20 Puma и системы Vampire.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

В новый пакет будет включено:

  • шесть систем NASAMS;
  • 245 тысяч снарядов для артиллерии;
  • 65 тысяч снарядов для минометов;
  • беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
  • беспилотные авиационные системы VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Какие виды нового вооружения получит Украина от Германии и США

«На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины», — подчеркнули в Пентагоне.

Всего с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 13,5 миллиарда долларов.

Ранее президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов и поздравил украинцев с Днем Независимости.

https://www.youtube.com/embed/C9zmqFfUxuI
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Помощь День Независимости Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X