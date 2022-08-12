«Это был плохой сигнал Путину». Президент Словении признал, что ЕС отреагировал недостаточно жестко на оккупацию Крыма 12 августа, 18:43 Президент Словении Борут Пахор (Фото:Borut Pahor/Facebook)

Президент Словении Борут Пахор считает, что страны Европы недостаточно жестко отреагировали на агрессию режима Владимира Путина в 2014 году, когда РФ вторглась в украинский Крым.

«Это был плохой сигнал президенту Путину, что он может делать все, что хочет, с незначительными последствиями для своих действий», — сказал Пахор в интервью Anadolu.

Президент отметил, что западные страны не хотели повторять ошибки, поэтому 24 февраля в день полномасштабного вторжения приняли «жесткий пакет санкций».

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Пахор убежден, что Путин не ожидал такой солидарности стран Европы. Сам лидер Словении признал, что был удивлен и разочарован российским вторжением в Украину.

«Разочарован, потому что я очень много вложил как президент, как премьер-министр Словении, чтобы иметь прекрасные отношения с Россией и президентом Путиным», — добавил он.

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