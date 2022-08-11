Если война РФ против Украины затянется, «напряженность» может охватить и Западные Балканы — президент Словении 11 августа, 13:38 Борут Пахор (Фото:Opinion Digital/www.flickr.com)

Президент Словении Борут Пахор заявил, что если война России против Украины затянется, напряженность может охватить и Западные Балканы.

Об этом сообщает Anadolu.

«Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы», — сказал он в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По его словам, Словения высоко оценивает усилия Турции в посредничестве между Украиной и страной-агрессором Россией.

«Словения искренне ценит усилия уважаемого президента Эрдогана и посредническую роль Турции между Украиной и Россией», — сказал Пахор.

Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на пять лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).



31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.



Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».



В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило снова открыть пограничные переходы.

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