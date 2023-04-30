«Лукашенко чувствует: пахнет жареным». Никто на Беларусь нападать не собирается, но нужно всем сжать «булки» — интервью NV со Свердловым 30 апреля, 17:31 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский узурпатор и приспешник главы кремлевского режима Путина Александр Лукашенко 28 апреля заявил, что на Беларусь «никто не собирается нападать, в том числе украинцы».

Главный редактор Еврорадио (Беларусь) Павел Свердлов в интервью Radio NV объяснил, что имеет в виду Лукашенко после стольких заявлений о том, что «на Беларусь готовится нападение».

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— Павел, а как же карты? Как же «четыре позиции», «превентивный удар»? Куда все это делось? Что произошло с Лукашенко?

— Когда нужны карты и четыре позиции, тогда он достает карты и четыре позиции. А когда нужно свой народ каким-то образом успокоить, он едет и говорит, что никто на Беларусь нападать не собирается.

Мне кажется, что у Лукашенко наконец-то заметили, что то, что он говорил последний год, а даже и немного больше, серьезно расходится с тем, что он говорил предыдущие 20 лет. Ведь огромная часть идеологии, которую Лукашенко строит на победе Советского Союза во Второй мировой войне, заключалась именно в том, что войны не будет, что белорусы никогда больше не будут воевать, не будут втянуты в войну…