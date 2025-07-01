Вероятное падение диктаторских режимов в России, Беларуси и Иране повлечет за собой и изменение политики трамповской Америки, заявила в интервью NV исследовательница восточноевропейской истории в Йельском университете, а ныне преподаватель школы Мунка в университете Торонто Марси Шор.

Говоря о войне, которую Россия развязала против Украины, она выразила надежду на то, что режим Владимира Путина должен быть побежден.

«Я не вижу никакой возможности для переговоров, думаю, что нам нужно полное падение российского режима, полная перезагрузка с нуля. Тогда мы увидим падение [белорусского диктатора Александра] Лукашенко и других диктатур. Я думаю, эта волна в конце концов положит конец тирании Ирана и поставит под сомнение все то, что делает сейчас в США [президент] Дональд Трамп», — сказала Шор.

Реклама

Она добавила, что надеется на восстановление Украины, но не для того, чтобы украинцы подражали Западу, потому что «мы видим, что Запад распадается и у него нет полезных уроков для Украины сегодня».

Лукашенко неизменно руководит Беларусью с 1994 года, Путин стоит во главе РФ с 2000-го, иранская клерикальная диктатура царит в стране с 1979-го.