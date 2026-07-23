Об этом сообщил проект InformNapalm в четверг, 23 июля.

Там отметили, что это была операция типа HUMINT+CYBINT (сочетание агентурной разведки и киберразведки), которая «превратила российский контур ПВО в инструмент поражения собственной авиации».

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17 июля InformNapalm сообщил, что специалисты обработали новый массив материалов, перехваченных у россиян. Среди них были и стримы с полигона, где готовили расчеты ПВО БАРС-Москва для противодействия украинским дронам.

InformNapalm подготовил аналитическую записку и передал ее соответствующим структурам Сил обороны Украины. В документе были систематизированы данные о подготовке личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы и выявленных уязвимостях системы БАРС Москва.

Фрагмент аналитической записки (скриншот) / Фото: InformNapalm

Таким образом, информация пригодилась не только для наблюдения за противником, но и для разработки методов, позволивших повлиять на работу одного из расчетов БАРС Москва. Результатом стало применение российской системы по российской же цели.

«Россия создавала БАРС Москва для защиты столичного региона от украинских дальнобойных дронов. В итоге один из его расчетов помог убрать с неба российский Су-57», — подытожили в InformNapalm.

23 июля в Одинцовском районе Московской области РФ разбился истребитель Су-57 российских Воздушно-космических сил. Это многоцелевой самолет, способный нести ракеты Х-59 и Х-69. По данным украинской разведки, такие самолеты — редкость: на вооружении ВКС РФ их «считанные единицы».

Винищувач Су-57 / Инфографика: NV

Минобороны государства-агрессора РФ заявило о «технической неисправности» истребителя, однако вскоре в российских Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что самолет могли сбить собственные силы ПВО.