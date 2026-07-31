МИД Польши вызвал посла РФ из-за падения ракеты под Люблином

Военные автомобили проезжают мимо места в поле в Люблинском воеводстве, где образовалась воронка от падения российской ракеты (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что МИД вызвал посла РФ в связи с падением российской крылатой ракеты на территории страны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в пятницу, 31 июля.

«Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера упала на территории Польши», — написал глава правительства.

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Нарушение воздушного пространства Польши 30 июля — что известно

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле между селами Тарнава-Колония и Токары.

Инфографика: NV

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО.

Позже Туск сообщил, что на территории страны упала, вероятно, российская ракета Х-101. Он заявил, что на данный момент нет оснований полагать, будто Польша была преднамеренной целью РФ.

31 июля Польша официально подтвердила падение российской ракеты Х-101 на своей территории. Представитель окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак сообщил, что она была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.