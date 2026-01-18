МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны российским беспилотником

МИД Молдовы отреагировал на падение российского БПЛА типа Гербера в Теленештском районе , подчеркнув, что такие инциденты представляют прямую угрозу национальной безопасности и являются нарушением суверенитета и территориальной целостности государства.

Об этом сообщает Realitatea.

«Республика Молдова осуждает такие нарушения, осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины, которая ставит под угрозу и безопасность наших граждан. Учитывая эти риски, Республика Молдова будет продолжать инвестировать в мир и безопасность, чтобы обеспечить защиту страны и безопасность своих граждан», — отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 17 января на территории Молдовы упал российский дрон типа Гербера.

В полиции Молдовы отметили, что этот дрон, как и предыдущие российские дроны, обнаруженные на территории страны, не содержал взрывчатки и не представлял опасности для людей.

29 ноября сообщалось, что в Молдове закрывали воздушное пространство после того, как на территорию страны залетели российские беспилотники. Это повлияло на работу трех аэропортов.