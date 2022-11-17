Украинские следователи будут участвовать в расследовании обстоятельств падения ракеты в Польше — Зеленский 17 ноября, 12:53 Часть ракеты, упавшей на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине (Фото:Reuters)

Украинские следователи будут участвовать в расследовании обстоятельств падения ракеты в Польше, они уже едут на место инцидента.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

По его словам, 16 ноября Украина получила подтверждение в участии в расследовании. Зеленский отметил, что изображения воронки говорят о том, что это не могло быть вызвано только обломками ракеты украинской ПВО.

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Украинский президент повторил, что «уверен, что это была российская ракета», но также отметил, что Украина защищалась от российского обстрела.

«Я не знаю на 100% - я думаю, что мир также не знает на 100%, что произошло. Мы не можем сказать конкретно, что это была противовоздушная оборона Украины», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина борется с российскими ракетами на своей территории.

«Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории», — резюмировал он.

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

В этот день Украина отражала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся подтверждения российского следа».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской.

Он также подчеркнул, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

В Польше согласились предоставить Украине доступ к участию в расследовании, но отметили, что для этого необходимо согласие США.