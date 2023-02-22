Игнат назвал падение обломков ракеты в Польше последствиями противовоздушного боя 22 февраля, 19:43 Польская полиция недалеко от места падения ракет возле села Пшеводув, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, в интервью NV назвал падение обломков ракеты в Польше последствиями противовоздушного боя.

«Понятно, что средства ПВО стоят на подступах к жилым объектам, но даже если цель будет поражена, скажем, в 10 км от Киева, то она после этого может лететь по инерции и упасть где угодно. Здесь, к сожалению, последствия противовоздушного боя непредсказуемы. Так это произошло на границе с Польшей, где, к сожалению, [15 ноября 2022 года] от ракеты погибли люди. Так это случалось на пограничье с Молдовой, где в разное время обнаруживали обломки ракет», — сказал Игнат NV.

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25 ноября президент Польша Анджей Дуда сообщил, что следователи не обнаружили остатки второй ракеты в польском Пшеводуве.

Дуда рассказал, что в ходе расследования установлено, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

Он добавил, что одна ракета взорвалась в Польше, а вторая – в Украине.

«Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», — добавил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что «это был трагический случай, произошедший по вине России».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено более 90 российских ракет.



Ранее Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты были допущены украинские эксперты.