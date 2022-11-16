Шольц о падении ракеты в Польше: Ясно одно, что без агрессивной войны РФ против Украины этого бы не произошло 16 ноября, 12:56 Шольц заявил, что инцидент с падением ракеты в Польше должен тщательно расследоваться, но сделал однозначный вывод (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидент с падением ракеты на территории Польши должен тщательно расследоваться, но этого в любом случае не произошло бы без агрессивной войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Ужасный ракетный удар в Польше должен быть тщательно расследован. О каких-либо преждевременных выводах не может быть и речи. Ясно одно: ничего этого не произошло бы без агрессивной войны России против Украины», — отметил немецкий канцлер.

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15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей массированную атаку ВС РФ.



В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».

Днем 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.