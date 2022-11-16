Шольц о падении ракеты в Польше: Ясно одно, что без агрессивной войны РФ против Украины этого бы не произошло

16 ноября, 12:56
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Шольц заявил, что инцидент с падением ракеты в Польше должен тщательно расследоваться, но сделал однозначный вывод (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Шольц заявил, что инцидент с падением ракеты в Польше должен тщательно расследоваться, но сделал однозначный вывод (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидент с падением ракеты на территории Польши должен тщательно расследоваться, но этого в любом случае не произошло бы без агрессивной войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Ужасный ракетный удар в Польше должен быть тщательно расследован. О каких-либо преждевременных выводах не может быть и речи. Ясно одно: ничего этого не произошло бы без агрессивной войны России против Украины», — отметил немецкий канцлер.

Видео дня

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1592816926816075776

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZM9AoEpUnyU

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей массированную атаку ВС РФ.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».

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Днем 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

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Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Ракета Олаф Шольц Война России против Украины

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