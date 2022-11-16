Падение ракеты в Польше могло быть российской провокацией — Моравецкий 16 ноября, 17:21 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Падение ракеты в Польше и информация о том, что это может быть снаряд украинской ПВО, — возможная российская манипуляция. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время заседания Совета нацбезопасности среду, 16 ноября, сообщает его канцелярия в Twitter.

Моравецкий призвал не забывать о том, что страна-агрессор может манипулировать, распространять неправдивую информацию, пропаганду и взаимную неприязнь.



«Давайте иметь в виду, что это тоже одна из целей Кремля», — сказал он.

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По словам Моравецкого, собранные доказательства указывают на то, что необходимости задействовать статью 4 устава НАТО нет. Он заявил, что украинские силы, отражая массированную российскую атаку, запустили свои ракеты для сбития российских, и есть много признаков того, что одна из этих ракет случайно упала на территорию Польши.



Как пишет PAP, премьер предупредил, что россияне умеют планировать провокации и нельзя исключать никакие сценарии.

«Всегда нужно помнить, что это происходит в условиях жестокой войны России против Украины. И РФ, которой пришлось довольно быстро отступить из Херсона, возможно, хотела подстроить такие события, одним из дополнительных или главных целей которых было поссорить Польшу и Украину», — предположил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.



Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.



Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.



Агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщила, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей атаку ВС РФ. Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.



Инфографика: НВ

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

