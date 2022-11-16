«Европейцы видят: их втягивают в войну». Польша и НАТО должны более агрессивно реагировать на провокации России — интервью с экспертом 16 ноября, 15:19 Эксклюзив НВ Полицейские ходят у места взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши у границы с Украиной. 16 ноября 2022 года (Фото:Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Глава Общественной лиги Украина — НАТО Сергей Джердж в интервью Радио НВ рассказал, какой должна быть реакция Североатлантического альянса на выход российской агрессии за пределы Украины.

— Понимаете ли вы, что сейчас происходит с публичными заявлениями, исходящими от США, Польши, Украины? Они друг с другом не очень совмещаются.

— Эскалацию Россия осуществляет постоянно, свои проигрыши на поле боя они вымещают на гражданском населении, на гражданской инфраструктуре по всей Украине.

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И то, что произошло в Польше, это закономерное последствие этой российской деятельности. Хорошо, что поляки реагируют на это, реагирует НАТО.

С одной стороны, я считаю, что это нападение, и нужно на это как-то реагировать. Однако, конечно же, и Польша, и Брюссель будут рассматривать, произошло ли это намеренно или случайно. И, соответственно, от этого будут отталкиваться в плане дальнейших действий.

— А они действительно хотят точно знать правду?

— Вероятнее всего, конечно, это случайность, что так произошло. И объективно страны рассматривают подобный вариант. Это может быть. Были случаи ранее в истории, когда пилот умер в результате каких-либо факторов в самолете (это еще был советский самолет) и он пролетел над всей Европой фактически на автопилоте. И когда закончилось горючее, упал на территории Бельгии, кажется. Но никто на это не реагировал как на акт враждебных действий.

Не то, что это очень хорошо, но просто понятно, что в этом не было определенного намерения. Я думаю, что с этим будут разбираться.

Несмотря на все, мы понимаем, что если бы не эта война, не эта российская агрессия и желание разбомбить всю Украину, то не было бы этих залетов на территорию Польши, граждане Польши бы не погибали.

На это нужно отвечать в русле сегодняшнего поведения России, в русле того, что они дестабилизируют ситуацию в Европе, ведут глобальную, массивную войну, самую большую после Второй мировой. Мне кажется, что и Польша, и НАТО должны реагировать более агрессивно по отношению к России, как ответ на такие провокации фактически, которые осуществляет российская сторона.

— Как это повлияет на дальнейшую поддержку Украины? Чего ждать? Сегодня, кстати, должен пройти Рамштайн.

— Я думаю, что это усилит поддержку Украины. Европейцы видят, что, так или иначе, их втягивают в войну. Потому что это случайный прилет или не случайный, но что будет завтра? Завтра еще больше ракет попадет на территорию Польши случайно, возможно. Поэтому, конечно, мне кажется, что и Рамштайн, и министры обороны, которые будут обсуждать достигнутые результаты, планировать какие-то действия на будущее, должны учесть и этот факт, и усилить в частности и ПВО Украины, которая могла бы закрывать не только крупные города, инфраструктурные объекты, а максимально больше украинской территории, в том числе и тактическую ПВО, которая усиливала бы наши Вооруженные силы на линии фронта.

И все другие вопросы, о которых мы много говорим, — это тяжелое вооружение, танки, самолеты, которые, в конце концов, должны появиться в Украине.

Думаю, что все такие российские провокации или проколы, которые объективно возникают, когда используется большое количество оружия, только хуже для России.

— Если предположить, Россия или Беларусь берет и завтра запускает ракетный залп по Польше или Литве или Румынии. Что тогда дальше? ПВО стран НАТО сработает?

— Я уверен, что результат будет хуже, чем в Украине. Потому что на практике это ПВО никто не испытывал. Кроме учений, боевые расчеты в практических стрельбах не участвовали или не участвуют так часто. Поэтому начало войны будет трудным для этих стран. И уровень сбития вражеских ракет будет меньше, чем в Украине.

Мы уже больше времени сражаемся, у нас более обученные расчеты, поэтому здесь и европейцам следовало бы подумать, что надо еще больше усиливать Украину с тем, чтобы мы остановили врага, разбили российскую армию как можно скорее на своей территории.

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— Какие последствия могут возникнуть после применения статьи 4 Устава НАТО?

— Это сильный шаг, это сильная позиция. Одна из стран может созвать заседание НАТО согласно 4-й статьи Вашингтонского договора. Это консультации. Если есть реальная угроза безопасности одной из стран-членов НАТО или потенциальная угроза вполне реальна, тогда можно созвать консультацию с тем, чтобы как-то действовать.

Статью 5 чаще мы вспоминаем — это защита всеми странами одной, на которую совершилось нападение, какие-то практические действия. Но консультации — это уже о том, что можно сделать.

И мне кажется, что даже когда речь шла об опасности какой-либо российской провокации на Запорожской АЭС, говорили о том, что часть радиоактивных осадков может попасть в Европу. Уже тогда нужно было тоже созывать консультации, согласно статье 4, чтобы давать какую-то оценку и ответ. Какая-то должна быть резолюция этого заседания, какие-то выводы, чтобы затем предпринимать какие-то шаги по обезвреживанию этих враждебных намерений РФ.