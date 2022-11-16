Блинкен и Кулеба обсудили падение ракеты в Польше и массированный удар РФ по Украине 16 ноября, 09:21 Кулеба и Блинкен провели переговоры после самой массовой ракетной атаки РФ по Украине с начала войны (Фото:Evelyn Hockstein/Pool/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, во время которого обсудили массированный ракетный удар РФ по украинским городам и падение ракеты в Польше.

Как говорится на сайте Госдепартамента США, поднимался вопрос текущей оценки взрыва, унесшего жизни двух человек в Польше. Кулеба и Блинкен договорились тесно координировать свои действия в ближайшие дни.

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Госсекретарь США также подтвердил, что Вашингтон будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине все необходимое для самообороны.

Также обсуждались потребности Украины, в том числе в энергетической безопасности и противовоздушной обороне.

Вечером 15 ноября появилась информация, что две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Из-за инцидента Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии.

Издание AP со ссылкой на американских чиновников сообщает, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, которая отражала атаки РФ.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.