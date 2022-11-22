Граничащим с Украиной странам НАТО нужно подумать о дополнительной ПВО — глава МИД Латвии 22 ноября, 10:47 Системы ЗРК Patriot, которые Германия предложила Польше после инцидента с ракетой (Фото:MissGarfield/Flickr)

Странам НАТО, которые граничат с Украиной, необходимо подумать о дополнительной противовоздушной обороне, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Так он прокомментировал инцидент с упавшей ракетой в Польше во время массированной атаки РФ по Украине в эфире телеканала TV3, пишет Delfi.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что такого был инцидента не случилось, если бы не российское вторжения в Украину. Но это еще один повод странам НАТО задуматься об усилении ПВО.

Видео дня

Говоря о Латвии он отметил, что в проекте правительственной декларации поднимался и вопрос противовоздушной обороны, на это выделены дополнительные средства.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.

20 ноября Моравецкий заявил, что следствие еще окончательно не установило, откуда была запущена ракета.

В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

После инцидента Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для защиты воздушного пространства и усиления границы в условиях войны России против Украины.