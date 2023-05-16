Обломки Х-55 возле Быдгоща. Столтенберг призвал Дуду сделать «выводы, почему российскую ракету не удалось сбить» 16 мая, 01:33 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию, связанную с падением российской ракеты под Быдгощом. Дуда предложил Столтенбергу внести изменения в процедуры НАТО, чтобы Альянс был лучше подготовлен к подобным ситуациям.

Об этом сообщает RMF24.

По информации издания, президент отметил «усиленную активность со стороны России и Беларуси явно провокационного характера». Президент рассказал о случившемся, представил процессуальный ход всего инцидента, связанного с ракетой, и объяснил, какие решения были приняты.

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Как сообщила собеседница журналистки издания, «генсек не возражал, поскольку информация передавалась на военном уровне».

Как выяснил брюссельский корреспондент RMF FM, президент Дуда, основываясь на опыте трагедии в Пшеводове и опыте, связанном с российской ракетой из Быдгоща, предложил главе НАТО изменить процедуры НАТО, касающиеся таких ситуаций.

Как отмечается, эти процедуры можно стандартизировать и оптимизировать, поскольку подобная ситуация в Польше может потенциально произойти в любой соседней стране на фланге НАТО, утверждал польский президент в интервью главе НАТО.

Одно из изменений в работе НАТО, которую Польша хочет усовершенствовать, касается процедуры обыска. Глава НАТО положительно отреагировал на предложения. Он сказал, что Польша должна подать проект поправки в процедуру НАТО на соответствующем форуме.

Как услышал журналист RMF FM, "вы также должны сделать выводы из того, что эту ракету не удалось перехватить". Как установлено, системы были включены, но не перехватили ракету, поскольку не покрывают всю территорию страны.

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Эта ракета летела за пределы их радиуса действия. Системы противовоздушной обороны Польши до сих пор фактически не существовало. Только сейчас он строится, сказал собеседник RMF FM.

Президент Дуда также обсудил с председателем Североатлантического альянса планы по увеличению сил повышенной готовности НАТО, которые должны быть использованы в случае чрезвычайной ситуации. Это должно быть « dedicated forces», то есть посвященные конкретным задачам. Цель – 300 тыс. солдат.

Около города Быдгощ обнаружили обломки российской ракеты Х-55.

В прошлом году в середине декабря россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда использовали бомбардировщики Су-34, находившиеся в Беларуси. Как пишет RMF24, польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля гражданский случайно нашел остатки ракеты.

Также журналисты выяснили, что польские военные, вопреки своим обязанностям, не сразу сообщили прокуратуре о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом.