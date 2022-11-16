«Россия шла на риск». Альянс должен реагировать, чьей бы ни была ракета, упавшая на территории Польши — глава делегации в ПА НАТО 16 ноября, 13:45 Эксклюзив НВ Полицейские ходят возле места взрыва в Пшеводове, селе на востоке Польши недалеко от границы с Украиной. 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Народный депутат, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире Радио НВ высказался по поводу падения ракет в Польше.

«Очень сложно представить, что украинская ракета где-то в 10 километрах от границы каким-то образом окажется, потому что довольно далеко от того, где находятся наши [силы] ПВО. Вместе с тем, даже если это украинская ракета, даже если это противовоздушная ракета, сбивающая российскую ракету, это означает, что Российская Федерация и ее агрессия привели к тому, что сейчас под угрозой даже территория Польши», — считает Чернев.

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Россия, по словам нардепа, пытаясь целиться в какие-то инфраструктурные объекты возле границы Украины, шла на риск:

«И этот риск она должна просчитывать — риск попасть на территорию страны-члена НАТО. Какая бы ракета ни была, чья бы ни была — российская или украинская, — это инцидент, случившийся из-за российской агрессии, и НАТО должно реагировать на это».

По его мнению, это проверка Россией НАТО и Польши, будет ли какой-нибудь от них военный ответ:

«Можно ли и дальше провоцировать, дальше запускать ракеты по территории Польши, стран Балтии и т. д. Я думаю, что это абсолютно спланированный акт провоцирования или зондирования стран-членов НАТО и самого Альянса для повышения ставок. И я думаю, что это большее желание Российской Федерации повторить Карибский кризис — Карибский кризис 2.0, чтобы посадить за стол переговоров уже Соединенные Штаты, как они этого давно хотят».

Если будет столкновение НАТО и России, то, по словам Чернева, в бою сойдутся две ядерные силы. Российский диктатор Владимир Путин, продолжил нардеп, пытается из-за максимальной эскалации добиться своего — того, что было изначально заявлено: контроль над Украиной и НАТО на границах 1997 года.

«Что может в этой ситуации делать НАТО? Ответов на любую угрозу могут быть как минимум два: защита и нейтрализация этой угрозы. Хуже всего, что может быть, это бездействие: „Это, наверное, случайно получилось, поэтому мы не будем на это реагировать“. Конечно, Российская Федерация будет сейчас говорить, что это не их ракета, или их, но случайно, но будут повторять то же, провоцируя НАТО», — добавил Чернев.