Кто должен расследовать падение ракеты в Пшеводуве от Украины — объясняет Данилов 16 ноября, 19:02 Место взрыва в Пшеводуве (Фото:REUTERS)

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны США Алексей Данилов в интервью Радио НВ рассказал, кто из представителей Украины должен расследовать произошедшее накануне падение ракеты в польском Пшеводуве.

«Мы за то, чтобы в этой ситуации разобраться, выяснить все обстоятельства. Я хочу напомнить, что у нас с Польшей подписано соглашение от 12 января 1983 года о сотрудничестве и взаимопомощи по пограничным вопросам. И в рамках этого договора мы должны совместно проводить те или иные исследования, если случаются те или иные инциденты недалеко либо от нашей границы, либо от польской границы. Мы открыты для абсолютной прозрачности во всех вопросах для того, чтобы не было никаких передергиваний, для того, чтобы не было никаких интерпретаций», — заявил Данилов Радио НВ, отметив, что инцидент уже начала интерпретировать российская пропаганда.

Видео дня

Секретарь СНБО отметил, что согласно соглашению, о котором он упоминал, Украина должна обязательно участвовать в расследовании инцидента.

«Наша Пограничная служба, представители нашего Министерства обороны должны принимать в этом участие для того, чтобы мы понимали, для того, чтобы была одна позиция, для того, чтобы, условно говоря, без нас нас не женили», — пояснил он.

15 ноября во время массированного обстрела Украины в Пшеводуве упала ракета – вероятно, С-300 российского производства из украинской ПВО. В результате удара погибли два человека.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинского ПВО.

Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по граничащим с польской территорией областях. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что Украина располагает доказательствами российского следа в инциденте и просит об участии в совместном расследовании в Польше.

Анджей Дуда сказал, что для участия Украины необходимо согласие Варшавы и Вашингтона.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему доложили, что в Польше упала не украинская ракета.