Падения дрона в Румынии. В НАТО считают, что Россия не планировала нападение на страну 11 сентября, 19:04 Падение российского дрона на территории Румынии (Фото:Олег Николенко/Facebook)

В НАТО не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии, когда российский беспилотник упал на ее территории.

Об этом заявил заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает G4Media.ro.

Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия намерена напасть на государство-член НАТО.

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«Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства», — сказал Джоан.

Он также призвал людей к «спокойствию и уверенности», особенно жителей приграничных с Украиной районов.

Падение российских дронов в Румынии: что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала юг Одесской области дронами.

В МИД Украины со ссылкой на пограничников заявили, что российские дроны упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Однако в Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли эту информацию», а также заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Украина располагает фотодоказательствами падения российских дронов в Румынии.

6 сентября министр нацобороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

В тот же день Бухарест сообщил об инциденте НАТО. Президент страны Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО в заявлении выразили «решительную солидарность» с Румынией. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией.

