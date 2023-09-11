Падения дрона в Румынии. В НАТО считают, что Россия не планировала нападение на страну

11 сентября, 19:04
Поделиться:
Падение российского дрона на территории Румынии (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Падение российского дрона на территории Румынии (Фото:Олег Николенко/Facebook)

В НАТО не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии, когда российский беспилотник упал на ее территории.

Об этом заявил заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает G4Media.ro.

Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия намерена напасть на государство-член НАТО.

Видео дня

Читайте также:
Бывший директор ЦРУ объяснил, почему НАТО не отвечает на взрыв шахеда в Румынии

«Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства», — сказал Джоан.

Он также призвал людей к «спокойствию и уверенности», особенно жителей приграничных с Украиной районов.

Падение российских дронов в Румынии: что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала юг Одесской области дронами.

В МИД Украины со ссылкой на пограничников заявили, что российские дроны упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Однако в Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли эту информацию», а также заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Украина располагает фотодоказательствами падения российских дронов в Румынии.

Читайте также:
Александр Коваленко
Александр Коваленко
Шахеды, которые не заметила Румыния. Что за этим стоит

6 сентября министр нацобороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

В тот же день Бухарест сообщил об инциденте НАТО. Президент страны Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО в заявлении выразили «решительную солидарность» с Румынией. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Румыния Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X