Дуда подписал закон об установлении в Польше дня памяти «жертв ОУН и УПА»

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым 11 июля в стране провозгласили днем памяти о «жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА» в годы Второй мировой войны .

Об этом сообщили на сайте президента Польши в среду, 2 июля.

Как сказано в сообщении, Дуда подписал закон «об установлении 11 июля Национальным Днем памяти в отношении поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики».

4 июня польский Сейм сообщил об установлении в стране Национального дня памяти поляков — жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша». В сообщении отмечалось, что «украинские националистические формирования» в 1939—1946 годах якобы «убили более сотни тысяч поляков» и уничтожили их имущество.

После этого, 5 июня, МИД Украины раскритиковал установление в Польше дня памяти «жертв ОУН и УПА».

Министерство призвало польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях, и совместно решать проблемные вопросы.

В МИД добавили, что полякам «не следует искать врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков», поскольку у стран единственный враг — это Россия.

На территории Украины и Польши продолжаются поисково-эксгумационные работы в рамках исторических исследований, которые дают практические результаты, добавили в министерстве.