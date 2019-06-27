Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской Сегодня, 07:32 6676 Цей матеріал також доступний українською informator. news Волкер назвал отвод украинских военных в Станице Луганской «хорошим шагом Украины». informator. news

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

У себя в Twitter Волкер назвал это «хорошим шагом Украины».



«Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», — отметил он.

Накануне украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская под наблюдением представителей ОБСЕ.

Заместитель командующего Объединенных сил Украины Богдан Бондарь заявил, что после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

