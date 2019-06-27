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Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской

Сегодня, 07:32
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informator. news

Волкер назвал отвод украинских военных в Станице Луганской «хорошим шагом Украины».

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

У себя в Twitter Волкер назвал это «хорошим шагом Украины».

«Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», — отметил он.

Накануне украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская под наблюдением представителей ОБСЕ.

Заместитель командующего Объединенных сил Украины Богдан Бондарь заявил, что после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Теги:   ООС Станица Луганская Курт Волкер

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