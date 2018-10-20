Ответственность за теракт в Керчи должна нести РФ - Ягланд

РФ несет ответственность за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму, считает Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Ягланда, страна-оккупант ответственна за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 21.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Трагедия в Керчи: новые подробности и свидетельства очевидцев

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.