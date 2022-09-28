В случае ядерного удара РФ по Украине ответ НАТО должен быть сокрушительным — глава МИД Польши 28 сентября, 12:03 Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Фото:Zbigniew Rau/facebook.com)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины НАТО не должен наносить ответный удар из такого же вида вооружений.

Однако, как сказал польский министр в интервью NBC, ответ НАТО из обычного оружия «должен быть сокрушительным».

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на НАТО с применением такого типа оружия, «а это значит, что НАТО должно ответить конвенциональным образом».

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«И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу», — отметил глава МИД Польши.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.