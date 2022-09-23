«У США тоже есть кнопка». Дуда ответил на ядерные угрозы России 23 сентября, 13:23 Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если РФ применит тактическое ядерное оружие против страны, которая его не имеет и защищается обычными видами вооружения на своей территории, то она будет «исключена из цивилизованного мира».



По словам Дуды, последствия для россиян будут огромными, сообщает Polsat News.

В США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. США является большой ядерной державой, крупнейшей военной мощью в мире. Тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также представляет угрозу и для России", — подчеркнул польский президент.

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По его словам, Вашингтон последовательно реализует линию «твердого, решительного и спокойного ответа» России.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что не верит, что Россия применит ядерное оружие, однако отметил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».



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