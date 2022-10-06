Авианосец Карел Готт в порту Краловец. Как в Чехии высмеяли абсурдные путинские псевдореферендумы и «аннексировали» Калининград 6 октября, 20:38 Сюжет «Крот освобождает Калининград» — один из многочисленных рисунков, размещенных во время Твиттер-шторма в Чехии (Фото:Dr Lucie Fremlova / Twitter)

Страны Европейского Союза безоговорочно осудили попытки Кремля аннексировать четыре области Украины с помощью имитации «референдумов». Но в Чешской Республике не ограничились официальной реакцией. Шутка из Твиттера о вхождении в состав страны Калининградской области как исторического чешского региона породила настоящий юмористический шторм, в стороне от которого не остались даже политики и дипломаты.



НВ собрал самые смешные мемы о «Краловецком крае» (так хохмачи назвали Калининградскую область) и рассказывает, почему в этих шутках меньше абсурда, чем в попытках России найти «историческое» обоснование захвату украинских территорий.

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В одной стране вообще не понимают юмор

Все началось 28 сентября с публикации польского блогера с ником Отец Интернета (на тот момент у него было около 20 тыс. подписчиков), который отреагировал на готовившуюся в Москве процедуру насильственного отчуждения Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

«Настало время разделить Калининград, чтобы наши братья-чехи наконец получили выход к морю», — говорилось в твите.

На шутку обратил внимание депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский. «Ну как не любить поляков!» — написал он, предложив провести референдум о переходе Калининградской области РФ под управление Варшавы и Праги. «В качестве примера возьмем Крым», — добавил евродепутат.

В комментариях пользователи рекомендовали передать Чехии полный контроль за регионом, даже поляки не возражали. На этом бы все и закончилось, если бы не российские пропагандисты. Издание Eurasia Daily 30 сентября перепечатало текст твита, заявив, что «Здеховский отметился реваншистской репликой в отношении российской Калининградской области».

Чешские интернет-пользователи убедились, что в стране-агрессоре принимают любые шутки за реальность, после чего юмористов было уже не остановить.

Где снять кроны в бывшем Калининграде?

«Если вы только что вернулись из медитационной поездки в Тибет, где проводили цифровой детокс без доступа к Сети, и совершенно не представляете, почему все шутят про Краловец или авианосец Карел Готт, просто вернитесь в недалекое прошлое», — советует сайт Czech Crunch.

За несколько дней цунами из сотен тысяч твитов, мемов и репостов обрушилось на чешский Интернет.

Первым делом пользователи «обновили» карту. Областной центр Калининград получил наименование Краловец (Королевский город), а регион стал Краловецким краем. «Оказалось», что у городов области есть чешские названия: Светлогорск — Светла Гора, Нестеров — Несторовице, Гвардейск — Стражне, а Зеленоградск можно «переименовать» в Зеленскоградск.

Фото: Královec / Twitter

Герб Чехии предложили дополнить «геральдическим символом» Краловецкого края.

На сайте петиций разместили предложение о проведении референдума о присоединении Калининграда и отправке туда чешской армии. Почти сразу «выяснилось», что «референдум» уже проведен: за выход из состава Российской Федерации «высказались» 99,81% жителей (по другим данным — около 97%).

«Радостные жители Калининградской области после ее присоединения к Чешской Республике», — гласит подпись к скриншоту из знаменитого чешского мультсериала о Кроте.

Не поленились создать пародийный сайт visitkralovec.cz — туристов призывают посетить новые земли. Он стилизован под официальный сайт государственного агентства Чехии по туризму.

Добраться до Краловца предлагают поездом — Чешская железная дорога анонсирует новое расписание с декабря.

Одно из крупнейших финучреждений страны, Komerční banka, объявило, что перевозит в Краловец банкоматы по морю, а популярный интернет-магазин Rohlik расширил зону доставки продуктов на новую область Чехии.

Не забыли о самом главном для чехов — проект пивопровода Прага — Варшава — Краловец уже готов.

На чешском телевидении Краловец включили в прогноз погоды.

Огорчились только в Брно: город «теряет» статус второго по величине в Чехии.

Юмор вне политики? Или нет?

На этой неделе к дискуссии подключились официальные ведомства и известные политики. МВД Чехии сообщило, что ищет экспертов по охране морских границ.

Министр иностранных дел Ян Липавский опубликовал твит с тонким намеком: «Партнерство с нашими балтийскими соседями никогда не было столь крепким». Троллинг в том, что у Чехии всего один балтийский сосед — Польша.

Депутат парламента Мирослава Немцова рассказала, что в Сенат пришло циничное письмо от российского посольства с текстом речи Путина, которую он произнес на церемонии подписания «договора» о включении украинских областей в состав России. «Мы готовим официальный ответ. Как вам такой вариант? „Сенат имеет честь вручить вам документ о проведении референдума и о присоединении Калининграда к Чешской Республике. Пользуясь случаем, хотим заверить вас в нашей неизменной поддержке Украины и глубоком презрении к Владимиру Путину и его режиму“», — написала Немцова.

5 октября американское посольство в Праге ответило на просьбу Чехии о продаже 24 самолетов F-35. «Не нужен ли вам еще и авианосец?» — поинтересовались дипломаты.

Ответ чехов: конечно, нужен. Острословы уже публикуют изображения флагмана Балтийского флота Чехии, который должен получить название Карел Готт — в честь недавно умершего поп-исполнителя.

Чей Калининград, или У россиян есть выбор, к кому присоединяться

Создатели мемов не забыли об исторической подоплеке. Нынешний Калининград, в прошлом — Кенигсберг, основал чешский король Пржемысл Отакар ІІ, и это доказанный факт. В 1254 году юный монарх по предложению Папы Римского отправился в поход — покорять язычников, живших на территории Пруссии. В январе следующего, 1255 года, Пржемысл Отакар и его союзник, магистр Тевтонского ордена Поппо фон Остерн, заложили крепость недалеко от места впадения реки Прегель в Балтийское море. Ее назвали Кенигсберг.

На Королевских воротах Калининграда до сих пор есть скульптура чешского короля.

Фото: megatour.cz

Современный статус Калининградской области, западного российского эксклава, является дискуссионным, а ее граница до конца не оформлена юридически. На Потсдамской конференции 1945 года руководители США, Великобритании и СССР обязались поддержать при будущем мирном урегулировании предложение советского правительства о передаче Советскому Союзу «города Кенигсберга и прилегающего к нему района». Однако раскол Германии на ФРГ и ГДР помешал решению вопроса о статусе Восточной Пруссии, временно переданной под управление РСФСР. В 1995-м Потсдамский договор утратил силу, область РФ оказалась в окружении стран Евросоюза и НАТО.

Официально Германия не претендовала на этот регион, настаивая лишь на его демилитаризации. Литва время от времени напоминала в международных организациях о неурегулированном вопросе статуса и границ Калининградской области, которую там называют Караляучяй.

В 2022 году экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и его страна должна «заявить на нее права»…

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Что же касается моделирования альтернативной географии, то чехи со своим Краловецким краем здесь не первые, хотя и очень креативные. В Сети существуют так называемые кибердержавы, с выдуманными флагом, гербом и историей. Самые известные из них — Сан-Эскобар (когда-то министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский ошибочно назвал так Сент-Киттс и Невис, чем дал повод острякам создать массу мемов) и Вейшнория (вероятный противник по легенде российско-белорусских военных учений 2017 года обрел жизнь в шуточном сегменте Интернета). В 2019 году пользователи вдоволь поиздевались над инициативой президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, дорисовывая еще одну звезду на американский флаг и публикуя фотошопы с башнями Трампа на безлюдном острове.

В сентябре 2022 года на нидерландском телевидении обыграли тему фейковых «референдумов» Кремля в Украине. В ролике сообщалось, что жителям РФ предлагают поддержать на плебисците присоединение к королевству, с которым, дескать, россиян объединяет общая история (родинка Михаила Горбачева напоминает Нидерланды контурами), цвета флага (надо только поменять их местами), а то, что король Виллем плохо говорит по-русски, — не страшно, так как он и по-голландски говорит неважно.