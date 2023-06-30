На фоне тактики «серой зоны» от Китая. США согласовали два новых военных соглашения с Тайванем на 440 миллионов долларов 30 июня, 10:01 Тайвань получит от США военную помощь на 440 миллионов долларов (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Государственный департамент США согласовал потенциальную продажу боеприпасов и оказание материально-технической помощи для Тайваня в рамках двух отдельных соглашений на сумму около 440 миллионов долларов.

Об этом заявили в Министерстве обороны США, сообщает Reuters.

В рамках первой сделки власти Тайваня попросили закупить 30-миллиметровые снаряды осколочно-фугасного, зажигательного, трассирующего и тренировочного типов. Общая сумма этого контракта составляет 332,2 миллиона долларов США, а главными подрядчиками станут компании Alliant Techsystems Operations и General Dynamics.

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Во второй сделке Тайбэй обратился к США о кооперативной материально-технической поставке товаров общего назначения на сумму около 108 миллионов долларов. В рамках этого договора власти Тайваня смогут рассчитывать на закупку запасных и ремонтных частей для колесной техники, вооружения и других сопутствующих элементов.

Министерство обороны Тайваня уже заявило, что поставка военной помощи повысит обороноспособность острова против «расширения военной угрозы и тактики серой зоны» от Китая, что, по мнению ведомства, создает «серьезную угрозу» для Тайваня.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что КНР продолжает использовать тактику «серой зоны», которая включает в себя использование беспилотников и воздушных шаров, а также отправку рыбацких лодок в прибрежные районы вблизи Тайваня.