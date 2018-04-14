Отсутствие олигархов в России и извинения Цукерберга. Топ-4 цитат недели

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Журналисты фотографируют Марка Цукерберга в Сенате США перед началом дачи показаний

Журналисты фотографируют Марка Цукерберга в Сенате США перед началом дачи показаний

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

 

Готовься, Россия, они прилетят.

Дональд Трамп, президент США, анонсировал ракетный удар по Сирии.

 

В России нет олигархов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отреагировал на введение новых санкций США против нескольких российских олигархов и компаний, причастных к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

 

Это была моя ошибка, и я прошу прощения.

Марк Цукерберг, основатель Facebook, извинился за ненадлежащую защиту персональных данных пользователей этой социальной сети.

 

Я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры.

Михаил Горбачев, первый президент СССР, в интервью Интерфаксу дал оценку российско-американским взаимоотношениям.

 

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 12 апреля 2018 года.

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