Унизительно и предсказуемо. Заявление РФ об отступлении в Херсонской области еще может быть ловушкой, но не стало сюрпризом — обзор западных СМИ 10 ноября, 15:10 Сюжет Девочка выглядывает из-за забора, поврежденного обстрелом в селе Осокоровка Херсонской области, 9 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вечером 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал российским оккупационным войскам отступать из Херсона и отводить войска за Днепр.

Перед этим на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне начали снимать российские триколоры.

В этот же день, 9 ноября, херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо подтвердил, что его «заместитель» Кирилл Стремоусов погиб якобы в ДТП. Эту информацию также подтверждали украинским СМИ источники в правоохранительных органах Украины.

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В Украине отнеслись к заявлению Шойгу об отступлении с правого берега Днепра и из Херсона с осторожностью. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город — наоборот, туда стягивают дополнительные резервы.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть сдержанными, поскольку Россия не делает Украине подарков.

А заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что в Генштабе пока не могут ни подтвердить ни опровергнуть отступление врага.

При этом украинским войскам удалось освободить Снигиревку Николаевской в области, что открывает им путь на Херсон. 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать, так как разрушили его логистические пути и нарушили систему управления.

НВ собрал оценки западными СМИ заявления рашистов об отступлении из Херсона.

План предполагает отказ от тысяч квадратных километров (включая некоторые из лучших сельскохозяйственных угодий Украины), которые Россия оккупировала с первых дней вторжения и официально объявила своей территорией всего пять недель назад.

Российские комментаторы и чиновники тщательно избегают слова «отступление», называя «отход» умным военным призывом к перегруппировке на восточном берегу Днепра, на обороняемых позициях, которые украинским силам будет трудно уничтожить.

Но не все восприняли херсонский отход хладнокровно. Ястребиный российский комментатор Сергей Марков назвал запланированный отказ от Херсона в своем Telegram-канале «крупнейшим геополитическим поражением России со времен распада СССР». Политические последствия этого огромного поражения будут действительно большими".

Приоритетом Суровикина (Сергей Суровикин — командующий вторгшейся в Украину группировки войск РФ — ред.), похоже, является стабилизация оборонительных рубежей России после нескольких трудных месяцев. В среду, 9 ноября, он указал, что выводимые из Херсона силы «будут использоваться для активных действий, в том числе наступательных, на других направлениях в зоне операции».

Всегда есть шанс, что встреча в Москве в среду была задумана, чтобы заманить украинские силы в ловушку, и что россияне не собираются полностью покидать западный берег. Высокопоставленные украинские чиновники, безусловно, были настроены скептически. Но тактическая ситуация для российских войск, зажатых в сужающемся котловане над рекой, за несколько недель превратилась из сложной в почти невозможную.

The New York Times — Россия приказывает отступить из Херсона, что является серьезным поворотом в войне в Украине

Путин не присутствовал на встрече (на которой министр обороны Владимир Шойгу объявил об отступления из Херсона и с правого берега Днепра — ред.), что дистанцировало его как от постыдного поражения, так и от решения отступить, которое, по словам кремлевских аналитиков, мог принять только он.

Украинские чиновники говорят, что к концу дня появились веские доказательства того, что россияне отступают с территории, которую они удерживали к западу от реки, когда украинские солдаты вошли в некоторые прифронтовые села, которые утром находились под контролем России.

Опасаясь возможной уловки, направленной на то, чтобы заманить украинские войска в ловушку, чиновники предупредили, что они еще не уверены в статусе российских сил в городе, но с течением дня они становились все более уверенными в том, что отступление реально.

«У нас есть признаки того, что они уходят. Они взорвали мосты, которые позволили бы нашим войскам продвинуться вперед. Мы видим, как они покидают населенные пункты, но в некоторых местах они оставляют солдат для прикрытия своих перемещений», — сказал Роман Костенко, полковник украинской армии и председатель парламентского комитета по обороне и разведке.

Объявленное отступление является одной из самых значительных неудач России в войне, которую Путин начал в феврале.

Новость об отходе вызвала болезненную и гневную реакцию со стороны некоторых известных российских ястребов, в то время как другие описали его как разумное тактическое отступление на более защищенный фронт.

Борис Рожин, российский военный аналитик, назвал отступление Российской Федерации «самым серьезным военным поражением с 1991 года», когда она сформировалась. В сообщении в Telegram он написал: «Если не будет никаких предстоящих успехов с захваченными крупными городами и не будет продвижения в ходе зимнего наступления, череда военных неудач накопит гораздо большее внутреннее недовольство, чем санкции».

Но Татьяна Становая, российский аналитик, изучающая Путина для своей политической аналитической фирмы R.Politik, сказала в телефонном интервью: «Это только подтверждает, на мой взгляд, насколько Путин прагматичен. Он не такой сумасшедший, как мы думали».

Очевидное решение Москвы отступить позволяет организованный отход, а не внезапный коллапс и паническое отступление, которое ее войска пережили в северо-восточной части Харьковской области в сентябре, оставив после себя сокровищницу оружия и другого оборудования, которое могут использовать украинцы.

Люди, которые знают Путина, говорят, что он все еще верит, что может выиграть войну, которую он назвал более широким конфликтом с Соединенными Штатами и их союзниками, убежденный в том, что Запад и Украина не захотят или не смогут платить за него цену так же долго, как Россия.

The Washington Post: Россия приказала отступить из Херсона, отказавшись от ключевого областного центра

Неясно, был ли полностью выполнен приказ об отступлении, и украинские чиновники заявили, что они подозревают, что любое отступление россиян может быть частью ловушки. Украинцы также сказали, что, вероятно, пройдет еще несколько дней, прежде чем их войска смогут войти в город, и что они все еще могут столкнуться с тяжелыми боями, поскольку россияне окопались на более выгодных позициях.

Тем не менее, невозможно было скрыть огромное политическое значение отказа Москвы от областного центра, который Путин всего несколько недель назад объявил аннексированным и присоединенным к России.

Даже если отступление России в конечном итоге будет осуществлено, войска Москвы по-прежнему будут присутствовать в Херсонской области, которая обеспечивает «сухопутный мост», между материковой частью России и Крымом, который РФ хотела получить.

Однако российские силы будут ограничены восточным берегом Днепра, и у них не будет плацдарма на западе страны. Херсон был единственным областным центром Украины, который России удалось захватить с момента начала вторжения в феврале, и его сдача также ставит крест на мечтах России связать Крым с главным украинским портом Одессой.

Унизительная потеря города Херсона показывает, насколько преждевременным и, по сути, оторванным от реальности было празднование в Москве присоединения новой российской территории.

«Это больше связано с тем, что россияне принимают долгосрочные стратегические решения о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме. Я думаю, что, по их мнению, они решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, и этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен», — заявил на прошлой неделе западный чиновник, говоря на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Хотя были некоторые сообщения о том, что Россия направила свежее подкрепление в город Херсон и его окрестности, западный чиновник сказал, что, по его мнению, они были отправлены только для защиты тыла отступающих войск.

Отступление из Херсона является третьим крупным унижением для российских войск после их вывода из района вокруг Киева в апреле и их коллапса в Харьковской области в сентябре, и оно подвергает российское руководство новой критике со стороны бескомпромиссных комментаторов.

Семен Пегов, известный российский военный блогер, назвал отступление «черной страницей» в истории российской армии и «трагической страницей» для российского государства. Посвященный войне аккаунт Серая зона в Telegram описал его как «предательство и государственную измену», которые российским властям будет трудно оправдать.



Приказ российских военных отступить вчера вечером из города Херсон на юге Украины является серьезной неудачей на поле боя.



Путин не присутствовал, когда его министр обороны и главнокомандующий в Украине объявили о выводе войск на совещании, которое транслировалось телевиденем. Кремль не горит желанием ассоциировать президента с поражениями, которые противоречат его заявлению о присоединении Херсона и трех других украинских территорий навсегда.



Несмотря на то, что его трудности внутри страны и за границей нарастают, пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и запросить мира. Его пространство для маневра все равно сужается.



Вывод, если он действительно произойдет, будет унизительным как для российской армии, которую неуклонно оттесняют, так и для Путина, который всего несколько недель назад объявил Херсон неотъемлемой частью России. «Россия здесь навсегда. В прошлое возврата не будет», — заявил Андрей Турчак, секретарь Единой России, правящей партии Кремля, выступая в Херсоне в мае.

Евгений Пригожин, бывший заключенный, который контролирует группу наемников Вагнер, сравнил ситуацию в Херсоне с разгромом в Харькове: «Тогда тоже не было понимания, что происходит». Он процитировал одного из своих командиров, который сказал, что Вагнер останется, даже если армия уйдет. Тelegram-канал Операция Z, у которого миллион подписчиков, написал: «Б**, зачем нас обманули?»



По государственному телевидению отставные генералы выдвинули теорию о том, что отступление было временным. На самом деле, любые затянувшиеся надежды россиян еще раз продвинуться на Николаев, а оттуда на запад, к Одессе, отошли на второй план.



У отступления есть некоторые преимущества. Это позволяет российской армии сузить фронт и установить более пригодные к обороне рубежи, ожидая прибытия мобилизованных — действительно, один чиновник предполагает, что отход из Херсона и переход к обороне мог быть одним из условий согласия генерала Суровикина возглавить российскую армию в Украине. Но оно также делает части Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, досягаемыми для реактивной артиллерии дальнего действия, отмечает Роб Ли из Королевского колледжа, что потенциально может нанести ущерб российским железнодорожным станциям, складам боеприпасов и другим объектам.



Сам вывод еще впереди. Отступление под огнем — на военном языке «отступление под контактом» — является одной из самых сложных задач, которые может выполнить любая армия. Оно может пойти ужасно неудачно. Месяц назад российские войска понесли тяжелые потери при выходе из Лимана. В октябре западные и украинские чиновники заявили, что на западном берегу Днепра дислоцировано около 20 000 российских военнослужащих. Многие, вероятно, все еще там.



Если периметр России вокруг города Херсон рухнет, Украина сможет быстро выдвинуть свою артиллерию в пределы досягаемости мостов, понтонов и барж, которые представляют собой единственный путь отхода для российских войск с западного берега. Тогда они могут стать смертельными ловушками. России в любом случае придется бросить или уничтожить большое количество военной техники, поскольку некоторые мосты, поврежденные месяцами беспощадных бомбардировок, не выдержат веса тяжелой техники. Некоторые подозревают, что Россия может использовать живые щиты, смешав гражданские и военные перевозки, чтобы удержать Украину от нанесения ударов.

