Яковина: Допустим, российские войска выбиты с большей части территории Украины. В такой ситуации может случиться что угодно 18 апреля, 19:54 NV Премиум Путин может разве что поддерживать конфликт между армией, ЧВК Вагнер и ФСБ, считает Иван Яковина (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Даже военное поражение вряд ли спровоцирует российское население на революцию, однако военные, эфэсбэшники или вагнеровцы вполне способны воспользоваться новыми реалиями и «подвинуть» диктатора Владимира Путина. Такое мнение в эфире Radio NV высказал международный обозреватель Иван Яковина.



Сейчас российский режим выглядит достаточно прочно, но силовики знают, что на фронте дела идут не очень хорошо и что военное поражение России вполне возможно, отметил журналист.

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