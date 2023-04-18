Яковина: Допустим, российские войска выбиты с большей части территории Украины. В такой ситуации может случиться что угодно

18 апреля, 19:54
NV Премиум
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Путин может разве что поддерживать конфликт между армией, ЧВК Вагнер и ФСБ, считает Иван Яковина (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Путин может разве что поддерживать конфликт между армией, ЧВК Вагнер и ФСБ, считает Иван Яковина (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Даже военное поражение вряд ли спровоцирует российское население на революцию, однако военные, эфэсбэшники или вагнеровцы вполне способны воспользоваться новыми реалиями и «подвинуть» диктатора Владимира Путина. Такое мнение в эфире Radio NV высказал международный обозреватель Иван Яковина.

Сейчас российский режим выглядит достаточно прочно, но силовики знают, что на фронте дела идут не очень хорошо и что военное поражение России вполне возможно, отметил журналист.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин Отступление Иван Яковина Война России против Украины Кремль переворот

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