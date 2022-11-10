США увидели первые признаки отступления войск РФ из Херсона — генерал Милли 10 ноября, 10:00 Начальные данные показали, что Россия завершает вывод войск из Херсона, отметил генерал Милли (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что начальные данные показали, что Россия завершает вывод своих войск из Херсона.

По его словам, на полный вывод российских оккупационных сил может уйти время, сообщает Reuters.

«Им не понадобится день или два, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы вывести эти силы к югу от этой реки», — сказал Милли.

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По его оценке, у России, вероятно, было от 20 до 30 тысяч солдат в этом районе.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».