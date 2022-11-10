Британская разведка оценила российские заявления об отступлении из Херсона

10 ноября, 09:09
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Отступление РФ из Херсона займет несколько дней, считают в британской разведке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Отступление РФ из Херсона займет несколько дней, считают в британской разведке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, отступление российских войск из Херсона займет несколько дней, в течение которых они будут особенно уязвимы.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной такого решения проблемы с пополнением запасов.

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«Способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения», — говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что при отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заминировали территорию, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу, считают в ведомстве.

«Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы», — подчеркивается в сводке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1590585033466998784/
https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Херсон Херсонская область Война России против Украины

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