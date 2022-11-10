Отступление из Херсона станет большим унижением для Путина, боевой дух армии РФ резко упадет — британский генерал 10 ноября, 15:19 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Британский генерал и бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО Ричард Ширрефф считает, что отступление из Херсона станет «большим унижением» для Владимира Путина.

В комментарии Sky News генерал заявил, что потеря Херсона — это «крупное поражение российской армии».

Он сказал, что это также, вероятно, окажет «драматическое» влияние на боевой дух российских военных.

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«Любая форма отступления, подобная этой, сильно ударит по моральному духу россиян… Мы видели, как моральный дух россиян был сильно подорван в результате массовой мобилизации необученных призывников, которых волей-неволей бросили на линию огня. Так что это совсем не поможет России. Все это пойдет на помощь украинцам», — отметил генерал.

Он добавил, что Путин пытается «удержать как можно больше оккупированной Украины», открывая возможность переговоров.

Однако он настаивает, что мы «не должны подталкивать» Владимира Зеленского к переговорам.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

