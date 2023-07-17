Не единственный кандидат. Действующий глава МИД Британии может сменить Уоллеса на посту министра обороны — Times 17 июля, 22:13 Джеймс Клеверли (Фото:Simon Dawson / No10 Downing Street / Flickr)

Министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли могут поставить на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок, сообщает The Times.

На эту роль также претендует министр безопасности Том Тугендхат, бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки в своей команде, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в следующем году.



Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.

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Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.

Кто такой Джеймс Каверли: коротко

Джеймс Клеверли родился 4 сентября 1969 года в Лондоне, Соединенное Королевство. Несмотря на то, что в регулярную армию Джеймс попасть не смог, он более 20 лет является офицером территориальной армии (офицер резерва). Имеет звание подполковника и является сотрудником Центрального штаба добровольцев Королевской артиллерии.

Более десяти лет (1995−2007) Джеймс работал в лондонских рекламных компаниях, издательствах, где занимался международными продажами, он-лайн продажами. В 2007 году Клеверли занялся собственным бизнесом. Вместе со знакомым он создал компанию Point and Fire, которая занималась интернет-издательским делом.

В том же году началась его политическая карьера. Джеймс был избран в Лондонскую Ассамблею (совещательный орган, рекомендующий свои предложения мэру города) от Консервативной партии. В начале 2009 года столичный градоначальник, которым тогда был Борис Джонсон, назначил Джеймса послом по делам молодежи.

С июля по сентябрь 2022 года Клеверли возглавлял Министерство образования Соединенного Королевства. После отставки Бориса Джонсона новый Премьер-министр Лиз Трасс назначила Джеймса главой британской дипломатии.

При новом руководителе Кабинета министров Риши Сунаке он сохранил должность в Министерстве иностранных дел. Клеверли — первый темнокожий в истории Великобритании на этой должности.

Возможная отставка Бена Уоллеса — что известно

В интервью The Times, опубликованном 15 июля, Уоллес подтвердил, что планирует в этом году покинуть пост министра обороны. Он занимал эту должность при трех премьерах.

Уоллес рассказал, что хотел бы полностью уйти из политики и «работать в баре» или заниматься тем, что ему нравится, например, Формулой-1 или конными гонками.

19 мая Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком НАТО. В начале июня СМИ писали, что премьер Британии Риши Сунак пытался убедить Джо Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса.

Разговоры о том, кто может стать новым генсеком активизировались на фоне сообщений о том, что нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был покинуть пост осенью 2023 года после почти 10 лет во главе Альянса.

Среди других кандидатов СМИ называли вице-премьера и главу Минфина Канады Христю Фриланд, у которой украинские корни и которую хотели бы видеть на посту США; премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которых называли кандидатами от ЕС, а также премьера Дании Метте Фредериксен.

Но в конце июня стало известно, что Столтенберг, вероятно, останется на своей должности еще на один год. Такое решение в НАТО приняли для сохранения единства и стабильности на фоне войны России против Украины.

