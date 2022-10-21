«Перебоев» в поддержке Украины Великобританией после отставки Трасс не будет — Кулеба

21 октября, 05:41
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра поддержка Украины Великобританией не уменьшится.

Об этом Кулеба заявил в эфире национального телемарафона, пишет Укринформ.

«Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, да и их тоже мы можем избежать, если будем бережно к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет», – сказал глава украинской дипломатии.

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Он назвал отставку Трасс очень драматической историей, и заметил, что сам был удивлен этим ее решением, поскольку работал с ней и знает ее как очень сильного амбициозного лидера.

«Я думаю, что сложились какие-то очень серьезные внутрипартийные балансы, побудившие ее принять это решение. Я после интервью планировал отправить ей короткое сообщение и поддержать в этой ситуации», — отметил глава МИД.

Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, после 45 дней в должности премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что нового лидера правящей Консервативной партии Трасс могут избрать до 31 октября.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Война в Украине Украина-Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

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