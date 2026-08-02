Премьер-министр Армении Пашинян объявил об отставке ради переизбрания правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. Вместе с ним в отставку уходит и весь состав правительства.

Об этом премьер объявил в соцсетях.

Об отставке правительства было объявлено заранее. Так, 2 августа началась первая сессия парламента Армении девятого созыва. Согласно Конституции страны, в первый день работы нового созыва Национального собрания правительство уходит в отставку.

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«Я подписал соответствующее заявление на имя президента с просьбой принять отставку правительства», — сказал Пашинян в видеообращении.

Далее президент Армении должен назначить нового главу кабинета министров из числа кандидатов от партии, получившей большинство голосов на парламентских выборах. Партия Пашиняна Гражданский договор одержала победу, набрав 49,7% голосов.

В настоящее время члены правительства продолжают исполнять свои обязанности, а президент Армении после начала срока полномочий вновь избранного Национального собрания незамедлительно должен назначить премьер-министром кандидата от парламентского большинства.

Выборы в Армении — что известно

На парламентских выборах, прошедших в Армении 7 июня 2026 года, согласно официальным результатам ЦИК, победу одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна Гражданский договор (49,74%), в то время как пророссийские силы, в частности блок Самвела Карапетяна Сильная Армения (23,27%), не смогли прийти к власти. Партия Гагика Царукяна Процветающая Армения по итогам выборов не прошла в парламент, ей не хватило всего несколько десятков голосов, а ее лидер был арестован в июле.

Избирательный процесс сопровождался давлением со стороны России. В конце мая 2026 года власти РФ отозвали своего посла из Еревана, запретили ввоз ряда армянских товаров, а Владимир Путин публично пригрозил Армении «украинским сценарием» из-за ее стремления к евроинтеграции.

Кроме того, по сообщениям Reuters, Москва пыталась повлиять на результаты голосования, задействовав армянскую диаспору в РФ. В рамках своей предвыборной программы Никол Пашинян анонсировал уголовное преследование лидеров оппозиционных сил, которых в Армении традиционно связывают с российским влиянием. Помимо ареста Царукяна, в настоящее время ведутся уголовные расследования в отношении Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.