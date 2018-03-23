Отравление Скрипаля: Страны ЕС примут дополнительные меры против России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Туск

Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал дополнительные меры стран ЕС против России в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля.

Об этом Туск заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Действия государств-членов в ответ на действия России могут начаться уже в понедельник. Я не буду комментировать решение подробно, но по результатам наших вчерашних дискуссий я ожидаю, что ряд стран-членов введут дополнительные меры о России. Это значит, что наши действия не завершены", - цитирует Туска Европейская правда.

Туск добавил, что Евросоюзу было трудно подготовиться к такому поведению РФ и дать адекватный ответ после атаки с применением нервно-паралитического вещества, ведь подобной ситуации раньше не было.

Смотрите также

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок. 

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных  запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.  

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением". 

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове