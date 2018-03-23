Отравление Скрипаля: Страны ЕС примут дополнительные меры против России

Глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал дополнительные меры стран ЕС против России в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля.

Об этом Туск заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Действия государств-членов в ответ на действия России могут начаться уже в понедельник. Я не буду комментировать решение подробно, но по результатам наших вчерашних дискуссий я ожидаю, что ряд стран-членов введут дополнительные меры о России. Это значит, что наши действия не завершены", - цитирует Туска Европейская правда.

Туск добавил, что Евросоюзу было трудно подготовиться к такому поведению РФ и дать адекватный ответ после атаки с применением нервно-паралитического вещества, ведь подобной ситуации раньше не было.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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